Erzurum 2. OSB ve MİNOTEK ortak yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. Osb ) ve Mobilya İnovasyon Merkezi'nin (MİNOTEK) ortak yönetim kurulu toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya, MİNOTEK Müdürü Mustafa Altun, Mobilyacılar Odası Başkanı Murat Nohutçu ile 2. OSB ve MİNOTEK'in yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İlk olarak 2. OSB'de devam eden çalışmaların ele alındığı toplantıda, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya faaliyetlerle ilgili detaylı bilgiler aktardı. Toplantıda daha sonra MİNOTEK Müdürü Mustafa Altun da Mobilya İnovasyon Merkezi olarak yaptıkları çalışmalarla ilgili bir sunum yaptı. - ERZURUM