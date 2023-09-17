Erzurum 2. OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. Osb ) Müteşebbis Heyeti, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplandı.

Aziziye ilçesindeki 2. OSB 3. Etap şantiye sahasında gerçekleştirilen müteşebbis heyet toplantısına, Vali Çiftçi'nin yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

Toplantıda, bölgede devam altyapı ve inşaat çalışmaları hakkında müteşebbis heyet üyelerini bilgilendiren 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya, alanda fabrika kurma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, 2 fabrikanın kaba inşaatlarının tamamlandığını, 2 fabrikanın temellerinin atıldığını ve tahsisi yapılan diğer parsellerde de ruhsatlandırma çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi.

Öncelikli olarak 3. Etap alanın genişletilmesiyle ilgili yürütülen çalışmaların ele alındığı toplantıda, bölgede yatırım yapmak için bugüne kadar 250'nin üzerinde yatırımcının 2. OSB Müdürlüğü'ne başvuru yaptığı ifade edildi. Toplantıda, 3. Etap alandaki boş parsellerin mevcut talebi karşılamada yeterli olmadığı kaydedilerek, bu sebeple en kısa zamanda mevcut alanın ön kısmında bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nın tasarrufundaki 1 buçuk milyon metrekarelik alanın da 3. Etap alana dahil edilmesi gerektiği vurgulandı.

Toplantıda konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, 3. Etap alanın genişletilmesi ve yeni bir OSB alanının oluşturulmasıyla yatırımcıların arsa taleplerinin daha rahat karşılanacağını ifade ederek, "Mevcut alanın genişletilmesi için müteşebbis heyetimiz ve yönetim kurulu olarak el birliğiyle hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza TOBB Yönetim Kurulu olarak yaptığımız ziyarette de bu konuyla ilgili talebimizi arz ettim. İnşallah en kısa zamanda olumlu sonuç alacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Müteşebbis heyet toplantısında daha sonra güneş enerji santrali (GES) için çok uygun bir alan olan 2. OSB 1. ve 2. Etabın yer aldığı 216 hektarlık alanda kurulması planlanan GES konusu da görüşüldü. Toplantıda, Erzurum'daki müteşebbislerin ortaklığında kurulacak bir şirket marifetiyle bölgede kademeli olarak faaliyete geçecek olan ve toplamda 100 megawat güce ulaşabilecek bir GES'in kente büyük bir katma değer sağlayacağı ve ildeki sanayi tesislerinin ucuz enerji ihtiyacını da karşılayabileceği belirtildi. - ERZURUM