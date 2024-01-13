Erzurum 2. OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi (2. Osb ) müteşebbis heyet toplantısı, Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte düzenlenen toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Fatih İpek, 2. OSB Bölge Müdürü Fırat Karakaya ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı.

2.OSB Müdürü Fırat Karakaya'nın, bölgede yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgilendirme yaptığı toplantıda, gündemde yer alan; '2. OSB'nin 2024 Yılı Bütçesi', 'Arsa Tahsis Bedeli ve Katılım Payı Belirlenmesi', 'Hizmet ve Destek Alanlarının (Ticaret) Satış Prensiplerinin Belirlenmesi', '3. Etap Kompanzasyon Panosu Kurulum İşinin İhaleye Çıkarılması' ve 'İdari Bina Yapımı' konuları görüşüldü.

Toplantıda ayrıca, 3. Etap alanın genişletilmesiyle ilgili çalışmaların son durumu ile 1. ve 2. Etap alana yapılacak olan güneş enerji santrali (GES) konusu da detaylı olarak ele alınıp değerlendirildi. - ERZURUM