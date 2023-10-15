Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı
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Erzurum'da yapılan 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısında, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı ve gündemdeki konular değerlendirildi.
Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısı Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.
Toplantıya, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, TEİAŞ Bölge Müdürü Yakup Albayrak ve Müteşebbis Heyet üyeleri katıldı.
OSB Müdürü Fırat Karakaya, yapılan çalışmalar hakkında heyete, bilgilendirme sunumu yaptı. Daha sonra gündemdeki konular değerlendirilerek karar altına alındı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi