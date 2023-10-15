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Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Toplantısı

Erzurum'da yapılan 2. Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet toplantısında, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı ve gündemdeki konular değerlendirildi.