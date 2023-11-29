Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu Lokanta İşletmecileriyle Toplantı Yaptı

Sektörün geldiği durum, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, sektörün problemleri ve çözüm yollarıyla ilgili tarafların görüşlerini almak amacıyla her salı günü düzenlenen sektörel toplantıların ikincisinde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu lokanta işletmecileri ile bir araya geldi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği toplantı salonunda Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, ilgili kurum müdürleri, oda başkanları ve lokantacı esnafı katıldı.

Düzenlenen toplantıda konuşan Vali Aydoğdu, hep birlikte Erzincan'ın her alanda daha iyi noktalara gelmesi için çalıştıklarını belirterek yerel esnafların da korunmasının ve desteklenmesinin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Belirli sıkıntılar olsa da yapılan işin özen ve itinayla yapılmasının önemine değinen Vali Hamza Aydoğdu konuşmasının devamında, "Kalite, hijyen, samimiyet, lezzet ve güleryüzün olduğu yerde şartlar ne olursa olsun başarı mutlaka gelecektir." dedi.

Vali Aydoğdu'nun konuşmasının ardından soru cevap ve karşılıklı değerlendirmeler şeklinde devam eden toplantıda; sektördeki ara eleman sıkıntısı, Doğu Ekspresinin Erzincan'a geliş saatleri, kalfalık ve ustalık belgelerinin alınma şartları, kuryelere eğitim verilmesi, yeni lokanta açılmasının belirli kriterlere bağlanması ve öğrencilere indirim yapılması gibi konular görüşülerek, dile getirilen konularda karşılıklı istişarelerde bulunuldu. - ERZİNCAN