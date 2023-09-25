Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Cimin üzümü hasadına katıldı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü ilçesinde yetişen ve coğrafi işaret tescil belgeli olan Cimin üzümü hasadına katıldı. Vali Aydoğdu, üreticilere destek olacaklarını ve Cimin üzümünü daha fazla duyuracaklarını belirtti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, coğrafi işaret tescil belgeli Cimin üzümü hasadına katıldı.

Dünyada sadece Üzümlü ilçesinde yetişen ve kendine has bir tadı olan Cimin üzümü, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2002 yılında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verilerek dünyanın ilk ve tek patentli üzümü olma özelliğini koruyor.

Sonbahar ayları ile birlikte üzüm bağlarında başlayan hasat devam ederken Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, ilçede uzun yıllardır Cimin üzümü üretimi yapan Alaaddin Karağaç'a misafir olup, üzüm hasadına katıldı. Cimin üzümünün üretim süreci hakkında bilgiler alan Vali Aydoğdu, daha sonra asırlık bağlarda yapılan hasada katıldı.

Cimin üzümünün tadı ve aroması bakımından eşsiz bir özelliğe sahip olduğunu ifade eden Vali Aydoğdu, "Cimin üzümünü hak ettiği değere kavuşturmak için üreticilerimize destek olacağız. Yapacağımız çalışmalarla Cimin üzümünü ülkemizde ve dünyada daha fazla duyuracağız." dedi. - ERZİNCAN