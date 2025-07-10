Erzincan Tulum Peyniri Uluslararası Arenada Tanınıyor

Erzincan Tulum Peyniri Uluslararası Arenada Tanınıyor
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Yüksek rakımlı yaylalarda üretilen coğrafi işaretli Erzincan Tulum Peyniri, olgunlaşma sürecinin ardından satışa sunuluyor. Üretiminde yöresel tuz ve doğal maya kullanılan peynir, AB'den coğrafi işaret tescili alarak uluslararası bir marka haline geldi.

Yüksek rakımlı yaylalarda beslenen akkaraman koyunu ile kıl keçisinin sütünden üretilen coğrafi işaretli Erzincan Tulum Peyniri, olgunlaşma sürecinin ardından satışa sunuluyor.

Erzincan Tulum Peyniri Erzincan'ın özellikle tulum peyniri üretimiyle tanınan Tercan, Kemah, Refahiye ve Çayırlı ilçelerine bağlı yaylalarda, hayvanlar doğal meralarda besleniyor. Doğadan gelen bu zenginlik, süt verimliliği ve lezzetine doğrudan yansıyor. Üreticiler, burada elde ettikleri sütü, bölgeye özgü Kemah tuzu ve doğal şirden mayasıyla birleştirerek tulum peyniri üretimini gerçekleştiriyor. Peynir üretimi, geleneksel tekniklere bağlı kalınarak yapılıyor. Süt, sağım sonrası kaynatılarak mayalanıyor ve pıhtılaştırılıyor. Oluşan peynir kalıplar halinde tuzlanıyor ve bir süre dinlendiriliyor. Ardından küçültülen peynir parçaları, hava almayacak şekilde deri tulumlara veya bidonlara basılıyor. Bu yöntem, peynirin olgunlaşma sürecinde lezzetini daha yoğun bir şekilde kazanmasına olanak sağlıyor.

Erzincan Tulum Peynirinin karakteristik tadını alabilmesi için en az 6 ay süreyle serin ortamlarda olgunlaştırılması gerekiyor. Bu süreç boyunca peynir, hem dokusunu hem de kendine has aromatik lezzetini kazanıyor. Erzincan'da yılda yaklaşık 5 bin ton civarında üretimi yapılan peynir, hem yurt içindeki sofralarda hem de yurt dışındaki tüketicilerle buluşuyor. Geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan Erzincan Tulum Peyniri, sadece yöresel bir ürün olmanın ötesine geçerek uluslararası bir marka haline gelmiş durumda. AB tescili, ürünün kalitesinin ve üretim yöntemlerinin güvence altına alındığını ortaya koyarken, Erzincan ekonomisine de önemli katkılar sağlıyor.

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte piyasaya sürülmeye başlanan Erzincan tulum peyniri, sabah kahvaltılarından akşam yemeklerine kadar birçok öğünün vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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