Erzincan Tulum Peyniri AB coğrafi işaret tescili için başvuruda bulundu

Erzincan Tulum Peynirinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan ürünler arasına girmesi için başvuruda bulunuldu.

Konuya ilişkin Erzincan TSO'dan yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Erzincan TSO tarafından 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 21/08/2000 tarih ve 30 tescil numarası ile Erzincan Tulum Peyniri ibareli coğrafi işaret, menşe adı koruması ile ülkemizde tescil edilmiştir. Geldiğimiz noktada, ilimizle özdeşlemiş olan Erzincan Tulum Peyniri için yapılan literatür çalışmalarında peynirimizin bir milenyuma yakın geçmişi olduğu tahmin edilmektedir. İlimizin kendine ait coğrafyası nedeniyle sahip olduğu mikroklima, mera, çayır ve endemik bitkileri Erzincan Tulum Peynirinin süt bileşimini etkilemektedir. Erzincan Tulum Peynirinin kalitesi ve tipik özelliklerine, içinde bulunduğu coğrafyanın yüzey özelliklerinden, iklimine, bu iklim ve coğrafyaya uyum sağlamış süt hayvanından yapım tekniğine kadar birçok faktörün etkisi bulunmaktadır. Erzincan Tulum Peyniri birçok bilimsel araştırmaya da konu olmuştur. Coğrafi işaretli ürünümüz bölgemiz ve ülkemiz için oldukça önemli bir ürünümüzdür.

Erzincan Tulum Peynirinin Avrupa Birliği Komisyonunda da korunmasının sağlanması için titizlik ile yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda 11 Ocak 2024 tarihinde başvurumuz AB Komisyonuna gerçekleştirilmiş olup ön incelemesi olumlu bir şekilde sonuçlanarak PDO-TR-03056 başvuru numarası ile kayıtlardaki yerini almıştır. Coğrafi işaretlerin tescil yoluyla korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu bakımdan coğrafi işaretlerin rolü çok önemli olup üreticileri ve tüketicileri haksız rekabete karşı koruyan en önemli araçtır. Dolayısı ile coğrafi işaretli ürünlerimizin ülkemizde tescil edilmesinin yanı sıra Avrupa Birliği Komisyonunda tescilinin yapılması büyük önem arz etmektedir. Şu an itibariyle odamız öncülüğünde AB Komisyonunda peynir ürün grubu içerisinde Türkiye'den 2. başvuru olarak Erzincan Tulum Peyniri yerini almıştır. Şu ana kadar AB'den coğrafi işaret tescili alan Türkiye genelinde 19 ürün bulunmaktadır. Amacımız, Erzincan Tulum Peynirinin tüm dünya tarafından tanınırlığını ve AB komisyonu nezdinde tescilini sağlayarak marka değerini artırmak, korumak, ulusal ve uluslararası arenada pazar payını genişletmektir."

AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünler şöyle:

1. Gaziantep Baklavası, 2. Aydın İnciri, 3. Malatya Kayısısı, 4. Aydın Kestanesi, 5. Milas Zeytinyağı, 6. Bayramiç Beyazı, 7. Taşköprü Sarımsağı, 8. Giresun Tombul Fındığı, 9. Antakya Künefesi, 10. Suruç Narı, 11. Çağlayancerit Cevizi, 12. Gemlik Zeytini, 13. Edremit Zeytinyağı, 14. Milas Yağlı Zeytini, 15. Ayaş Domatesi, 16. Maraş Tarhanası, 17. Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini, 18. Ezine Peyniri, 19. Safranbolu Safranı. - ERZİNCAN