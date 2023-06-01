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Erzincan TSO, TOBB'nin 79. genel kuruluna katılım sağladı

Erzincan TSO, TOBB'nin 79. genel kuruluna katılım sağladı

Ekonomi Haberleri

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, TOBB'nin 79. Genel Kurulu'na katıldı. TOBB Başkanlığına, yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, Meclis Başkanı Mehmet Ali Aksu, TOBB Delegeleri Osman Nuri Yıldız, Erhan Öztürk ve Hüseyin Dinç, Meclis üyeleri Harun Karakaş ve Ömer Akbaş, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Türkiye'nin 81 ilinden 365 oda/borsa delegelerinin katılımıyla yapılan Genel Kurula katılım sağladılar. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına, yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu; "Oda ve Borsa camiamızın çatı örgütü, reel sektörün güçlü sesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79. Genel Kurulu'nda, 365 Oda/Borsa Başkanı ve delegelerin oyları ile başkanlık görevine yeniden seçilen Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nu tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Başkan Tanoğlu ayrıca, TOBB yönetim kurulu, komisyonları, konseyleri ve kurullarına seçilen tüm başkanları da kutladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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