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Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yeni Hizmet Binası Açıldı
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Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan TSO'nun yeni hizmet binasının açılışında birlik, beraberlik ve üretimin önemine vurgu yaptı. Açılışta Erzincan Valisi Aydoğdu, marka şehir olmanın gerekliliklerini anlattı.

Dünya Odalar Federasyonu (WCF) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Hisarcıklıoğlu, kentteki Atatürk Mahallesi Nermin Tombul Caddesi üzerinde inşa edilen hizmet binasının kurdelesini protokol ile kesip binayı gezdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bir süre önce vefat eden ticaret odası üyesi Alaattin Tuncay'ın adının verildiği konferans salonunda düzenlenen programda, kentte herkesin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini söyledi.

Üretimin önemine değinen Aydoğdu, "Bir yerde güzellik varsa bizim onu model almamız gerekiyor. Dışarıdan gelen insanlar bir yerde birlik ve beraberlik olursa hiçbir şey söylemeden onu hisseder. Bu bence bir şehir için çok değerli ve önemli. Artık küçük bir odaya hapsolunan bir dünyada üretmekten başka hiçbir çaremiz yok. Eğer biz dünyayla rekabet edeceksek, eğer biz göğsümüzü her yerde gere gere gezeceksek bunun üretimden başka hiçbir yolunun olmadığını bilmemiz gerekiyor." diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da açılışını yaptıkları yeni hizmet binasının üyelere hayır ve bereket getirmesini diledi.

Marka olmuş şehirlerin farklı siyasi görüşlerden, farklı dünya görüşlerinin bir araya gelmesiyle oluştuğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi gezdiğimde şunu gördüm: Marka olmuş şehirlerin arkasında farklı farklı siyasi görüşten de olsa, farklı farklı dünya görüşleri de olsa farklılıklar eğer bir araya gelebiliyorlarsa, o şehirler marka oluyor. Bu marka şehirlerde hiçbir ayrımcılık yoktur. Valisi, belediye başkanı, milletvekilleri bir ve beraberdir. Zaten o şehirlerde de özel sektör gelişiyor. Burada önde oturan protokoldeki manzaradan dolayı gurur duydum. Erzincan atılan her doğru adımı destekler. Kamu, özel sektör eğer birlikte hareket edebiliyorsa başarı öyle gelir."

Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu da yeni hizmet binasının yenilikçi bir ortam sunmak için hazırlandığını belirterek, "Burası hizmet kalitesini daha da ileriye taşımak, topluma ve çalışanlarımıza daha verimli model ve yenilikçi bir ortam sunmak için tasarlandı. Amacımız, sadece iş yapmanın ötesinde gerçek insan ve çözüm odaklı, herkese kapısı açık bir vizyon ortaya koymaktır." dedi.

Açılışa AK Parti Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Milletvekili Mustafa Sarıgül, Belediye Başkanı Bekir Aksun, eski başbakanlardan Yıldırım Akbulut'un kızı TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çiğdem Kırca, oda ve borsa başkanları ile kent protokolü katıldı.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Ekonomi

Ticaret Ve Sanayi Odası erzincan Ekonomi Yaşam Dünya

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