Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas OSB'de Çalışmalar Devam Ediyor

233 milyon TL bedelle resmi ihalesi gerçekleştirilen Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman 2026 yılında tamamlanması beklenen Besi Osb'nin 300 kişinin doğrudan, 1000 kişiye dolaylı olarak istihdam sağlanacağını söyledi.

Erzincan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyen AK parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'a, Besi OSB Müdürü Mustafa Erdem eşlik etti.

Besi OSB'nin 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor. Yapılan çalışmalar ile ilgili Besi OSB Müdürü Mustafa Erdem'den bilgi alan Milletvekili Karaman, Yanlızbağ yerleşkesinde 1300 dönüm ve 92 parselden oluşan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayinin 12 bin 900 büyükbaş hayvan kapasiteli ve 64 ahır bulunacağını söyledi. Günlük 250 büyükbaş kesim kapasiteli et kombinesi ve 1 adet soğuk hava deposu olan Besi OSB' de 1 adet 5 bin 500 metre küp kapasiteli biyogaz tesisinin faaliyete geçeceğini belirten Milletvekili Karaman, burada toplam 300 kişi doğrudan dolaylı olarak 1000 kişiye istihdam sağlanacağını belirtti.

Erzincan'ın hayvancılık sektörüne önemli katkı sağlayacak olan projenin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kredi desteği ile yapılmakta olduğunu belirten Milletvekili Karaman, Altyapı ve Elektrik Dağıtım Şebekesi Yapım İşi ihalesi ve yer teslimi yapıldığını 441 milyon 968 bin 229, 58 TL bedelli yapım işinin yüzde 15,41 seviyesine ulaştığını söyledi. Karaman ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 100 milyon TL ödenek tahsil edildiğini sözlerine ekledi. - ERZİNCAN