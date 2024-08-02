Üye Girişi
Haberler

Erzincan İl Özel İdaresi Tarafından Yapılan Sosyal Tesis Hizmete Girdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da İl Özel İdaresi ortaklığında yapılan sosyal tesis kafeterya-yemekhane, misafirhane ve çok amaçlı toplantı salonunu ile hizmete girdi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, tesisin yemeklerini tattı ve misafirhaneleri inceleyerek bilgi aldı.

Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yapılan sosyal tesis vatandaşların hizmetine girdi.

Erzincan'da İl Özel İdaresi ortaklığında yapılan sosyal tesis kafeterya-yemekhane, misafirhane ve çok amaçlı toplantı salonunu ile hizmete girdi.

Sosyal tesisi yerinde inceleyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, tesisin yemeklerini tattı, ardından tesiste yer alan misafirhaneleri inceleyerek Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'tan bilgi aldı.

Vali Aydoğdu, sosyal tesislerin Erzincan'a hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Hamza Aydoğdu Erzincan Yerel Haberler Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil parka giden kalabalığın arasına daldı: 5 çocuk can verdi

 9 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleliyi ayaklandırdı! Şüpheli zırhlı araçla çıkarıldı

9 yaşındaki kıza taciz iddiası mahalleliyi ayaklandırdı! Şüpheli zırhlı araçla çıkarıldı

 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik

 Olimpiyatlarda 'trans' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi

Olimpiyatlarda "trans" boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title