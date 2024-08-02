Erzincan İl Özel İdaresi Tarafından Yapılan Sosyal Tesis Hizmete Girdi
Erzincan'da İl Özel İdaresi ortaklığında yapılan sosyal tesis kafeterya-yemekhane, misafirhane ve çok amaçlı toplantı salonunu ile hizmete girdi. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, tesisin yemeklerini tattı ve misafirhaneleri inceleyerek bilgi aldı.
Erzincan İl Özel İdaresi tarafından yapılan sosyal tesis vatandaşların hizmetine girdi.
Erzincan'da İl Özel İdaresi ortaklığında yapılan sosyal tesis kafeterya-yemekhane, misafirhane ve çok amaçlı toplantı salonunu ile hizmete girdi.
Sosyal tesisi yerinde inceleyen Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, tesisin yemeklerini tattı, ardından tesiste yer alan misafirhaneleri inceleyerek Vali Yardımcısı / İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'tan bilgi aldı.
Vali Aydoğdu, sosyal tesislerin Erzincan'a hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN