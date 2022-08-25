Erzincan haberleri... Tanoğlu, Erzincan TSO Başkanlığına yeniden aday olduğunu açıkladı

Erzincan Ticaret Sanayi Odası Başkanı Ahmet Tanoğlu, önümüzdeki ekim ayında yapılacak olan oda seçimlerinde yeniden başkan adayı olduğunu açıkladı.

Erzincan TSO'da basın açıklaması yapan Tanoğlu, şöyle konuştu:

"4 yıl evvel Ticaret Odası Başkanlığına aday olduğum zaman o zamanda ifade ettiğim gibi burası bir hizmet makamı burayla ilgili ne yapabiliriz bazı projelerimiz vardı. Onların yüzde 90'ını hayatiyete geçirdik. Şu anda da mevcut projelerimizden Ticaret Odasının inşaatı devam ediyor. Onun için görevi bırakma gibi bir şansımızın olmadığı, göreve devam etmek mecburiyetinde olduğumuzu, onun için Ekimin 2'inde seçimlere gidiyoruz. Tekrar aday olduğumu bildiriyorum. 4 yıldır ne yaptınız derseniz pandemiye rağmen bazı projelerimizi hayatiyete geçirdik. Bunlarda hayatiye geçiremediğimiz bir projemiz var. O da iyi niyetli uğraştığımız ancak başaramadığımız çok ortaklı bir anonim şirket kurup Erzincan'da şehirlerarası, uluslararası bir ihale olsun veya yatırım olsun onu başarmak istedik ama şirketi kurduk insanları bir araya getiremedik. Ondan dolayı üzgünüm. Ne yaptık derseniz 4 yılda bazı projeler vardı ama hiçbiri hayatiyete geçmemişti. Bunlardan birincisi Erzincan'ın süt işleme ihtiyacını karşılayacak olan günlük 85 bin litre süt işleme tesisini inşaatından alarak makine tesisatına kadar tamamını Ticaret Odası olarak biz yönettik. Tarım Kredi Kooperatifine verdik. 500 başlık düve üretim merkezini yaptık. Onu da şuan hayatiyete geçirdik. Organize Sanayi Bölgesinde kreş, anaokulu yaptık, güneş enerjisi santralini tamamladık. Alt yapısını yaptık. Bin 100 kişi çalışırken 2370 en son daha da artmış olabilir personel istihdamı sağladık. Bunları yaparken de Erzincan'a yakışmayan bir Ticaret Odası binası var. Ona daha evvel gelmeden de söylemiştim. Biz buraya iyi bir Ticaret Odası binası yapalım hesabını yaptık. Bununla birlikte Milli Eğitime ait olan karşılıklı protokol düzenleyerek 3 tane Erzincan'a okul kazandırdık. Bunları da teslim etme aşamasına geldik. Şuan bahçe duvarları yapılıyor. Bu sene hepsi de hizmete geçecek. Bunun karşılığında da şuan yaklaşık 10 bin metre kare kapalı alanı olan bir Ticaret Odası binası yapıyoruz. Önümüzdeki yıl bittiği zaman Ticaret Odasının kasasından para çıkmadan yaklaşık 80 ile 100 milyon arasında gayrimenkul kazandırmış oluyoruz. Meclis kararı alıp Ticaret Odasının kira gelirlerinin Erzincan'daki ihtiyaçlı ailelerin öğrencilerine yüzde 50'sini burs olarak vermeyi planlıyoruz.

Adaylık için şuan benim dışımda başka isim geçmiyor. Ama burası hizmet yeri herkes aday olabilir. Ben daha iyisini yapacağım der çıkar, aday olabilirler." - ERZİNCAN