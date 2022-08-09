Erzincan haberi... Ocak Haziran döneminde kişi başına düşen nakdi kredi değeri Erzincan'da 22.7 bin oldu

İller kredi ve mevduat sıralaması açıklandı. Ocak-Haziran döneminde kişi başına düşen nakdi kredi değeri Erzincan'da 22.7 bin oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi illeri içinde kişi başına düşen kredi değerinin en yüksek olduğu il 37.8 bin TL ile Elazığ olurken, Erzurum 29.7 bin TL ile ikinci, Tunceli 26.5 bin TL ile 3'üncü, Ardahan 23.1 bin TL ile dördüncü, Malatya 22.9 bin TL ile beşinci sırayı aldı.

İller ve değerler

FİNTÜRK-6 verilerine göre Ocak - Haziran döneminde kişi başına düşen nakdi kredi değeri Erzincan'da 22.7 bin, Kars'ta 19.7 bin, Iğdır'da 18.1 bin, Bayburt'ta 17.1 bin, Bitlis'te 14.9 bin, Hakkari'de 12.6 bin, Van'da 12.3 bin, Ağrı'da 11.8 bin, Bingöl'de 11.7 bin, Muş'ta 11.2 bin TL olarak kaydedildi.

2022 yılının 6 aylık bölümünde en yüksek kişi başına düşen takipteki nakdi kredi değeri 1.1 bin TL ile Ardahan'da kaydedilirken, Erzurum 830.3 TL ile ikinci, Elazığ 781.1 TL ile üçüncü, Malatya 629.9 TL ile 4'üncü, Iğdır 620.3 TL ile 5'inci sırayı aldı.

"İller kişi başına düşen tasarruf mevduatı değeri"

Kişi başına düşen tasarruf mevduatı değerinin en yüksek olduğu il 42 bin 390 TL ile Tunceli ili olurken, Erzincan 27.0 bin TL ile 2, Elazığ 22.8 bin TL ile üçüncü, Malatya 22.3 bin TL ile dördüncü, Iğdır ili 16.5 bin TL ile 5'inci sırayı paylaştı.

Dönemde kişi başına düşen tasarruf mevduatı değeri Bayburt'ta 14.7 bin, Bingöl'de 13.8 bin, Ardahan'da 12.7 bin, Kars'ta 12.0 bin, Erzurum'da 11.1 bin, Van'da 7.0 bin, Bitlis'te 6.8 bin, Muş'ta 6.2 bin, Ağrı'da 6.2 bin ve Hakkari'de 5.3 bin TL olarak tespit edildi.

FİNTÜRK verileri

FİNTÜRK verilerine göre bölgede kişi başına düşen toplam mevduat değerinin en yüksek olduğu il 46.7 bin TL ile Tunceli olurken bu ili 30.8 bin TL ile Erzincan, 30.4 bin TL ile Elazığ, 27.0 bin TL ile Malatya, 20 2 bin TL ile Iğdır izledi.

Kişi başına düşen toplam mevduat değeri

Bu yılın Ocak - Haziran ayları düzeyinde kişi başına düşen toplam mevduat değeri Bayburt'ta 17.3 bin, Bingöl'de 16.6 bin, Ardahan'da 15.0 bin, Kars'ta 14.6 bin, Erzurum'da 14.5 bin, Bitlis'te 9.3 bin, Van'da 8.7 bin, Muş'ta 8.3 bin, Hakkari'de 8.1 bin ve Ağrı'da 8.0 bin TL olarak kaydedildi. - ERZİNCAN