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Erzincan'da Yerli Kuru Fasulye Tohumu Dağıtımı

Erzincan'da Yerli Kuru Fasulye Tohumu Dağıtımı
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Erzincan'da çiftçilere, yerli ve milli Ergan Kuru Fasulye tohumu dağıtıldı. Proje, tarım arazilerinin etkin kullanımı amacıyla hayata geçirildi ve 30 çiftçiye toplam 3 ton tohum verildi.

Erzincan'da kuru fasulye yetiştiriciliği yapan çiftçilere, kentte üretilen yüzde 100 yerli ve milli kuru fasulye tohumu dağıtıldı. Erzincan adına tescillenen Ergan Kuru Fasulye çeşidi, Erzincan'da yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla 30 çiftçiye dağıtıldı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeyle, Erzincan'da 30 çiftçiye 3 ton kuru fasulye tohumu dağıtıldı. Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından geliştirilen ve Tarım Orman Bakanlığı tarafından tescil edilen Ergan Kuru Fasulyesinin, Erzincan'da yetiştiriciliği artırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında finanse edilen proje ile çiftçilere dağıtılan tohumlar için düzenlenen programa Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Programda konuşan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Samet Karataş, enstitü tarafından geliştirilen Ergan Kuru Fasulyesinin Erzincan şartlarına uygunluğu ve kalite açısından avantajlarına değindi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin ise, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi ile öncelikle işlenmeyen, nadasa bırakılan veya işlemeli tarıma uygun olmayan arazilerin, uygun münavebe planı ve ekim yöntemleri uygulayarak stratejik ürünlerin üretiminde kullanılmasını, iklim değişikliğini dikkate alarak uygun çeşitlerle hububat, baklagil ve yağlı tohumlu bitkilerin üretiminin geliştirilmesini hedeflediklerini, Erzincan'da Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında bugüne kadar; 2021 yılından bu yana 26 proje yürütüldüğünü, bu projelerle çiftçilere 31 milyon 327 bin 174 TL kaynak aktarımı sağlandığını ifade etti.

Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'da, Erzincan'ın kalkınmasında tarım ve hayvancılığın en önemli sektör olduğunu vurgulayarak, Erzincan'da İl Özel İdaresi marifetiyle sulama sorunlarının çözüldüğünü, Ballı ve Turnaçayırı Barajlarında çalışmaların devam ettiğini önümüzdeki vadede Erzincan tarım sektöründe önemli gelişmelerin yaşanacağını vurguladı.

Erzincan Vali Yardımcısı Yusuf İzci ise programda yaptığı konuşmada, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun talimatı ve destekleri ile Erzincan tarım sektöründe çok yönlü yatırımların sürdüğünü, özellikle seracılık ve tulum peyniri konusunda Erzincan Valiliği himayesinde çok önemli çalışmaların hayata geçirildiğini, çiftçilere sürekli olarak tohum, fide ve fidan tedarikinin devam ettiğini kaydederek, tarım sektörünün ve yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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