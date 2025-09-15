Erzincan'da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" kapsamında Erzincan için belirlenen yatırım konularını tanıtmak ve yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla İstanbul'da toplantı düzenlendi.

Erzincanlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ERSİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Ajans adına Genel Sekreter Oktay Güven ile Erzincan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman Altunbilek katıldı. Programa ayrıca Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'ın yanı sıra Erzincanlı iş insanları ve ERSİAD üyeleri de iştirak etti.

Toplantıda Ajans Genel Sekreteri Oktay Güven kurum faaliyetlerine ve planlamalarına yönelik açıklamalarda bulundu. Sonrasında Erzincan Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Lokman Altunbilek tarafından katılımcılara "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" tanıtılarak Erzincan'da yapılması öngörülen aşağıdaki yatırım konularına ilişkin bilgilendirme sunumu yapıldı.

5 Yıldızlı Kış Konaklama Tesisi, İşlenmiş ve Dondurulmuş Tavuk Ürünleri Üretimi, Sıvı Karbondioksit İşleme Tesisi, İşlenmiş/Dondurulmuş Meyve-Sebze Üretimi.

Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ve Erzincan'ın yatırım fırsatlarına ilişkin istişarelerin ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN