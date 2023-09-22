Erzincan'da yeni bir tekstil fabrikası için sözleşme imzalandı

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tekstil alanında yeni bir fabrikanın startı bugün imzalanan sözleşme ile verildi. Fabrika, Erzincan ekonomisine katkı sağlayacak ve 250 kişiye istihdam imkanı sunacak.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tekstil alanında yeni bir fabrikanın startı bugün imzalanan sözleşme ile verildi.

Erzincan Valiliği toplantı salonunda, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında, Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Tanoğlu ve Akbaba Tekstil Firması sahibi Muharrem Akbaba'nın katılımı ile gerçekleşen 18 bin metrekare büyüklüğündeki arsa için yer tahsisi sözleşmesi imzalandı.

Erzincan ekonomisine katkısının yanı sıra ilk etapta 250 kişiye de istihdam sağlayacak olan tekstil fabrikası 8 bin metre kare kapalı alana sahip olacak.

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Tanoğlu ve Akbaba Tekstil Firması sahibi Muharrem Akbaba tarafından yer tahsisi sözleşmesinin imzalanmasının ardından, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, yer tahsisi işleminin Erzincan'a ve firmaya hayırlı uğurlu olmasını dileyerek; "Üreten, ihraç eden, istihdam oluşturan ve yatırımlar için cazibe merkezi olan Erzincan'ı birlikte inşa edeceğiz." dedi. - ERZİNCAN