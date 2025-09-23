Haberler

Erzincan'da Turşuluk Ürünler Pazarları Şenlendiriyor

Erzincan'da Turşuluk Ürünler Pazarları Şenlendiriyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kışa hazırlık yapan Erzincanlı vatandaşlar, turşuluk sebzeleri almak için pazarlara akın ediyor. Kornişon, biber ve fasulye gibi ürünlerin yoğun talep görmesi, pazar esnafını memnun ediyor.

Erzincan'da mevsimin son mahsulü turşuluk ürünler pazardaki yerini aldı. Kornişon, biber, fasulye gibi sebze alışverişi yapan vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle pazar esnafını memnun ediyor.

Kışa hazırlık yapan vatandaşlar pazara akın ediyor. Erzincan'da vazgeçilmez olan ve kış mevsiminde sofralarda eksik olmayan turşunun soğuk algınlığına karşı koruduğu, bağışıklığı güçlendirdiği ve kan şekerini dengede tuttuğu biliniyor. Bu nedenle kış sezonuna hazırlık yapan Erzincanlı vatandaşlar pazarları dolaşarak en iyi turşuyu kurmak için hazırlıklarını yapıyor.

Kornişon, fasulye ve biber gibi sebzelerin alışverişini yapan vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle pazar esnafını da memnun ediyor.

Haftanın farklı günlerinde farklı yerlerde kurulan pazarlarda yerini alan turşuluk sebzelerin fiyatı ise fasulye 100, kornişon 60 ile 100 TL arası satılırken biber 50 TL'den satılıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Aylar sonra ortaya çıktı! Solskjaer, Süper Lig'in yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş

Aylar sonra ortaya çıktı! Ligin yeni yıldızını Beşiktaş'a istememiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Televizyon kanalında Erdoğan ile ilgili yayınlanan skandal kj'ye soruşturma

Televizyon kanalında Erdoğan'la ilgili atılan skandal kj'ye soruşturma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.