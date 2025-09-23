Erzincan'da Turşuluk Ürünler Pazarları Şenlendiriyor

Erzincan'da mevsimin son mahsulü turşuluk ürünler pazardaki yerini aldı. Kornişon, biber, fasulye gibi sebze alışverişi yapan vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle pazar esnafını memnun ediyor.

Kışa hazırlık yapan vatandaşlar pazara akın ediyor. Erzincan'da vazgeçilmez olan ve kış mevsiminde sofralarda eksik olmayan turşunun soğuk algınlığına karşı koruduğu, bağışıklığı güçlendirdiği ve kan şekerini dengede tuttuğu biliniyor. Bu nedenle kış sezonuna hazırlık yapan Erzincanlı vatandaşlar pazarları dolaşarak en iyi turşuyu kurmak için hazırlıklarını yapıyor.

Kornişon, fasulye ve biber gibi sebzelerin alışverişini yapan vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle pazar esnafını da memnun ediyor.

Haftanın farklı günlerinde farklı yerlerde kurulan pazarlarda yerini alan turşuluk sebzelerin fiyatı ise fasulye 100, kornişon 60 ile 100 TL arası satılırken biber 50 TL'den satılıyor. - ERZİNCAN