Erzincan'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Kasım Ayı Sonunda 69 Bin 689 Oldu
Erzincan'da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 69 bin 689 oldu. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %1,3 azaldı. Ayrıca, trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %48,4 arttı.
Balıkesir'de Kasım ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı artarak 582 bin 913 oldu. Türkiye'de Kasım ayında 182 bin 301 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
TÜİK' ten yapılan açıklamada Balıkesir'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı kasım ayı sonu itibarıyla 582 bin 913 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) yapılan açıklamada, Türkiye'de kasım ayında 182 bin 301 adet taşıtın trafiğe kaydının yapıldığı açıklandı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 47'1'i otomobil, yüzde 37'si motosiklet, yüzde 9'u kamyonet, yüzde 3,9'u traktör, yüzde 1,9'u kamyon, yüzde 0,4' ü otobüs, yüzde 0,6'sı minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. - BALIKESİR