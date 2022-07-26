Tüik: Haziranda Trafiğe Kaydı Yapılan Taşıt Sayısı Bir Önceki Aya Göre Yüzde 3,0 Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,0 azaldı. Haziran ayında kaydı yapılan kamyonet sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,5 ve otomobil sayısı ise yüzde 7,2 geriledi.

TÜİK, haziran ayına trafiği kaydı yapılan ve silinen motorlu kara taşıtları verilerini paylaştı. Buna göre, haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

HAZİRAN AYINDA TRAFİĞE EN FAZLA KAYDI YAILAN TAŞIT MOTOSİKLET OLDU

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,7'sini motosiklet, yüzde 39,6'sını otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 6,6'sını traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 3,0 AZALDI

Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste yüzde 43,9, kamyonda yüzde 34,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 17,5, traktörde yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,4, motosiklette yüzde 1,2 artarken; kamyonette yüzde 19,5 ve otomobilde yüzde 7,2 azaldı. Haziranda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre toplamda yüzde 3,0 azaldı.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN MİNİBÜS, OTOMOBİL, KAMYONETTE VE ÖZEL AMAÇLI TAŞITLARIN SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE AZALDI

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 44,6, traktörde yüzde 17,8, otobüste yüzde 17,8, kamyonda yüzde 12,4 artarken; özel amaçlı taşıtlarda yüzde 31,6, minibüste yüzde 22,0, otomobilde yüzde 16,6 ve kamyonette yüzde 16,3 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre toplamda yüzde 4,8 arttı.

HAZİRAN AYI SONU İTİBARIYLA TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN YÜZDE 54,1'İNİ OTOMOBİLLER OLUŞTURDU

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı haziran ayı sonu itibarıyla 25 milyon 810 bin 799 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1'ini otomobil, yüzde 16,2'sini kamyonet, yüzde 15,2'sini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

HAZİRAN AYINDA EN ÇOK OTOMOBİL DEVRİYAPILDI

Haziran ayında 1 milyon 30 bin 671 adet taşıtın devri yapıldı. Haziran ayında devriyapılan taşıtların yüzde 68,9'unu otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 9,1'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE DE BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI AZALDI

Ocak-haziran döneminde 581 bin 330 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azalarak 581 bin 330 adet olurken; trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 9,0 azalarak 19 bin 249 adet oldu. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 562 bin 81 adet artış oldu.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN YÜZDE 70,0'I BENZİN YAKITLI OLDU

Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 adet otomobilin yüzde 70,0'ı benzin, yüzde 17,1'i dizel, yüzde 10,5'i elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,4'ü LPG yakıtlılar oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 971 bin 955 adet otomobilin ise yüzde 37,3'ü dizel, yüzde 35,5'i LPG, yüzde 26,2'si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,9'u elektrikli veya hibrit olarak kayıtlara geçti. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3.

ANKA / Ekonomi