Erzincan'da Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 76 Bin 678'e Ulaştı

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 76 bin 678 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Türkiye'de Kasım ayında 188 bin 966 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,9'unu otomobil, %38,9'unu motosiklet, %10,3'ünü kamyonet, %3,1'ini traktör, %1,5'ini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %9,8 azaldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %51,8, kamyonette %14,1, otomobilde %13,7, minibüste %5,8, traktörde %0,5 artarken motosiklette %31,1, otobüste %5,5 ve kamyonda %1,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %3,7 arttı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste %47,3, özel amaçlı taşıtta %35,8, kamyonette %18,7, motosiklette %8,9 artarken traktörde %17,5, kamyonda %17,1, otobüste %8,1 ve otomobilde %1,3 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 31 milyon 67 bin 698 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,9'unu otomobil, %19,8'ini motosiklet, %15,1'ini kamyonet, %7,3'ünü traktör, %3,2'sini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 917 bin 715 adet taşıtın devri yapıldı

Kasım ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,7'sini otomobil, %15,4'ünü kamyonet, %8,2'sini motosiklet, %3,2'sini traktör, %2,1'ini kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde 2 milyon 359 bin 823 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %12,9 artarak 2 milyon 359 bin 823 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da %12,2 artarak 31 bin 250 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 328 bin 573 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %61,9'u benzin yakıtlıdır

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 906 bin 77 adet otomobilin %61,9'u benzin, %15,8'i hibrit, %11,7'si dizel, %9,5'i elektrikli ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 122 bin 636 adet otomobilin ise %34,3'ü dizel, %32,0'ı LPG, %30,1'i benzin, %2,3'ü hibrit ve %1,0'ı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Kasım döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 906 bin 77 adet otomobilin %32,9'u 1300 ve altı, %22,4'ü 1401-1500, %15,7'si 1301-1400, %12,5'i 1501-1600, %6,4'ü 1601-2000, %0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 350 bin 11'i gri renklidir

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 906 bin 77 adet otomobilin %38,6'sı gri, %26,1'i beyaz, %13,0'ı siyah, %11,2'si mavi, %5,7'si kırmızı, %3,0'ı yeşil, %0,8'i sarı, %0,8'i turuncu, %0,5'i kahverengi ve %0,4'ü diğer renklidir. - ERZİNCAN