Erzincan'da Toplu Sera Bölgesi İnşaatı Devam Ediyor

Erzincan'da yapım çalışmaları süren Toplu Sera Bölgesi ile 700 kişilik istihdamı, 250 milyon TL'lik para döngüsü sağlanacak.

Erzincan'da "örtü altı sebze yetiştiriciliği / seracılık" amacıyla çalışmaları yürütülen, Beybağı Mahallesi'nde bulunan 505 dönümlük Toplu Sera Bölgesinde Vali Hamza Aydoğdu incelemelerde bulundu.

Toplu Sera Bölgesi kapsamında açıklamalarda bulunan Hamza Aydoğdu, bölgede ulaşım yolları, tır parkı, sondaj, sulama sistemleri, kanalizasyon gibi yapılması gereken zorunlu altyapı işleri dışında yaklaşık 350 dönümlük bir alanın sera alanı olarak Erzincan'a kazandırılacağını kaydetti.

Aydoğdu, "Erzincan seracılığa çok uygun bir şehir. Hedefimiz, ilimizi bölgenin sera üssü yapmaktır. Devam eden bu projeyle ilimizin sera varlığı yüzde 50'nin üzerinde artarak 950 dönüme çıkarılacaktır. Bunun da ilimiz ekonomisine yaklaşık olarak 700 kişilik ek istihdam ve 250 milyon TL'lik bir para döngüsü katması beklenmektedir. İlimiz ve üreticilerimiz için hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi. - ERZİNCAN