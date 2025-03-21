Erzincan'da Taksi Ücretlerine Zam Yapıldı
Erzincan'da yeni taksi tarifesi belirlendi. İndi bindi ücreti 170 TL, taksimetre açılışı 50 TL olarak belirlenirken, kilometre başına ücret 45 TL oldu. Önceki tarifede taksimetre açılışı 30 TL, kilometre başına ücret 25 TL idi.
Erzincan'da taksi ücretlerine zam geldi.
Yeni tarifeye göre indi bindi ücreti 170 TL, taksimetre açılışı 50 TL oldu. Kilometre başına ise 45 TL yazacak.
Zamdan önceki tarife ise şöyleydi:
Taksimetre açılış ücreti: 30 TL
Kilometre başına ücreti: 25 TL
İndi bindi ücreti (En kısa mesafe ücreti): 125 TL - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi