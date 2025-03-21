Erzincan'da Taksi Ücretlerine Zam Yapıldı

Erzincan'da taksi ücretlerine zam geldi.

Yeni tarifeye göre indi bindi ücreti 170 TL, taksimetre açılışı 50 TL oldu. Kilometre başına ise 45 TL yazacak.

Zamdan önceki tarife ise şöyleydi:

Taksimetre açılış ücreti: 30 TL

Kilometre başına ücreti: 25 TL

İndi bindi ücreti (En kısa mesafe ücreti): 125 TL - ERZİNCAN