Erzincan'da Okul Alışverişi Yoğunluğu Başladı

Erzincan'da kırtasiye ve okul kıyafeti satan dükkanlarda okul alışverişi başladı.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Erzincan'da kırtasiye ve okul kıyafeti satan dükkanlarda yoğunluk yaşanıyor. Veliler, çocuklarıyla birlikte; defter, kalem, çanta ve okul kıyafetleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak için dükkanları gezerken okul öncesi alışverişte hareketlilik arttı. Kırtasiyelerde ve giyim mağazalarında gözlemlenen yoğunluk, okul sezonunun başladığını gösterdi. Veliler, çocuklarıyla birlikte okul idaresinin vermiş olduğu listedeki ürünleri bitirebilmek için kırtasiyeleri dolaşarak günlerini geçirdi.

Okul alışverişi için toptan satış yapan kırtasiyeye gelen ve okul heyecanını çocuğuyla birlikte yaşayan Şeyma Öztürk, "Bu sene tatil biraz kısa oldu ama yine de heyecanımız var. Şu anda boya kalemlerimizi ve silgimizi aldık, defterlere bakıyoruz. Bu sene fiyatlar geçen seneye göre daha uygun, boyalar daha uygun geldi. Normalde kırtasiyeler çok pahalı. Bunun için toplu alabileceğimiz yerleri seçiyoruz" diye konuştu.

Ürünlerin satışının geçen seneye göre arttığını ve bu durumdan memnun olduğunu belirten kırtasiyeci Kadir Erdoğan, "Veliler, listeleri aldıkça geliyor. Yoğunluk arttı. Geçen yıla göre satışlarımız biraz daha hareketlendi. Ortalama anaokulu alışverişi biraz daha yüksek maliyetli oluyor. En çok kuru boya, sulu boya ve defter satılıyor. Talebe göre veriyoruz. " dedi. - ERZİNCAN