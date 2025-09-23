Erzincan'da Kışın Vazgeçilmezi Lahana Tezgahlarda

Erzincan'da kış aylarının vazgeçilmez lezzeti olan lahanalar tezgahlarda yerini aldı. Kışın habercisi olarak bilinen, devasa büyüklükteki lahanalar 150 ile 200 TL arasında alıcı buluyor.

Geniş ve kat kat yaprakları olan, kış sebzesi olarak bilinen lahana, özellikle doğal yapısı ve uzun süre dayanıklı olması nedeniyle Erzincan'da sıkça tercih ediliyor.

Erzincan'da başta lahana dolması olmak üzere lahanadan yapılan turşu ve çorbalar şehrin lezzet kültürleri arasında yerini alıyor. Erzincanlı kadınların mutfaklarından eksik etmediği lahanalar tezgahta yemeklik ve turşuluk olmak üzere ikiye ayrılıyor.

"Lahananın maliyeti arttı ancak tezgahtaki satış fiyatı aynı"

Erzurum'un Söğütlü köyünden getirdiği lahanaları satan esnaf, 150 liradan başlayan lahana fiyatlarının büyüklüğüne göre 200 liraya kadar çıktığını belirtti. Lahana fiyatlarının üretim maliyetinin arttığını ancak satış fiyatının geçen sezonla aynı olduğunu kaydeden pazar esnafı, "Fiyat geçen seneyle aynı ama vatandaş yine de lahananın fiyatını beğenmiyor." diyerek sitemde bulundu. - ERZİNCAN