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Erzincan'da kavun fiyatları düştü

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Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çiftçilik yapan Harun Yeniçeri, kavunun kilosunun bu yıl Erzincan'da 3 ila 5 TL'ye düştüğünü söyledi. Yeniçeri, kavunun tarlada kaldığını belirtti ve vatandaşları kavun ve karpuz yemeye davet etti.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çiftçilik yapan Harun Yeniçeri, kavunun kilosunun bu yıl Erzincan'da 3 ila 5 TL'ye düştüğünü söyledi.

Halkının tarımla geçimini sağladığı Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çiftçilik yapan Harun Yeniçeri, bu yıl tarlasına sarı kavun ektiğini ancak kavunun tarlada kaldığını belirtti. Sarı kavunun en kaliteli kavun çeşitlerinden biri olduğunu aktaran Yeniçeri, kavunun tadının ve aromasının yerinde olduğunu, tarlada üretilen kavunların vatandaşa sunulduğunu kaydetti. Yeniçeri, "Çok ucuz 3 TL'ye 5 TL'ye tarlada kavunun fiyatı. Bu fiyat kavunun kendi maliyetini karşılayamıyor. Ben de onun için kavunu tarladan toplamadım. Kavunun ne pazarı var, ne fiyatı var. Ben de bıraktım tarlada kalsın" dedi.

"Halkımızı kavun, karpuz yemeye davet ediyoruz"

Vatandaşlara çağrıda bulunan Yeniçeri, "Madem ki İsrail mallarını boykot ediyoruz. Bu sene halkımızı kavun, karpuz yemeye davet ediyoruz. İnşallah milletimiz bu konuda duyarlı olur, çiftçimize de destek olur" diye konuştu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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