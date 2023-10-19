Erzincan'da Karayolları ekipleri kış hazırlıklarını tamamladı

Erzincan'da, Karayolları ekipleri zorlu kış şartlarında sürücülerin sorun yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı. Kışa az bir süre kala Karayolu ekipleri yoğun kar yağışı ve trafik kazaları sebebiyle yolun ulaşıma kapanmaması için çalışacak.

Erzincan'da, Karayolları ekipleri zorlu kış şartlarında sürücülerin sorun yaşamaması için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye'nin önemli karayolu geçiş noktalarından olan Erzincan'da Karayolları ekipleri zorlu kış şartları için hazırlıklarını tamamladı. Kışa az bir süre kala Karayolu ekipleri yoğun kar yağışı ve trafik kazaları sebebiyle yolun ulaşıma kapanmaması için Kızıldağ, Sakaltutan, Ahmediye, Sansa geçitlerinde ve güzergahlarda karla mücadelede kullanılan iş makineleriyle Nisan'a kadar görev yapacak.

Ayrıca Karayolları ekipleri tarafından kar ve buzla mücadele için tonlarca tuz ve eriyik kullanılmak için hazır hale getirildi. 24 saat boyunca çalışacak olan Karayolları personellerinin araçlarına da kar bıçakları ve tuz sericiler takılırken, buz algılama sistemi de kışa hazır hale getirildi.

Karla mücadelenin önemli noktalarından bakımevlerinde ise yolda mahsur kalanlar için dinlenme odaları, sıcak su ve yeme-içme hizmeti sağlanacak. - ERZİNCAN