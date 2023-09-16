Erzincan'da Kapalı Semt Pazarında Yoğunluk Yaşandı

Erzincan'da İnönü Mahallesinde faaliyette bulunan sebze ve meyve satışının yapıldığı kapalı semt pazarında cumartesi yoğunluğu yaşandı. Hafta sonu tatilini fırsat bilen özellikle çoğunluğu kamu çalışanlarından oluşan aileler, sebze ve meyve alış verişi yapmak için kapalı semt pazarının yolunu tuttular. Her çeşit meyve ve sebzenin satışa sunulduğu pazarda fiyatların son günlerde nakliye ve ürünleri yanık vurmasından dolayı yeniden yükselişe geçmeye başladığı belirtildi.

Erzincan'da İnönü Mahallesinde faaliyette bulunan sebze ve meyve satışının yapıldığı kapalı semt pazarında cumartesi yoğunluğu yaşandı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen özellikle çoğunluğu kamu çalışanlarından oluşan aileler, sebze ve meyve alış verişi yapmak için kapalı semt pazarının yolunu tuttular. Her çeşit meyve ve sebzenin satışa sunulduğu pazarda fiyatların son günlerde nakliye ve ürünleri yanık vurmasından dolayı yeniden yükselişe geçmeye başladığı belirtildi.

Pazarda haftalık sebze ve meyve alışverişi yapan Kadir Polat isimli vatandaş, "Yavaştan kış hazırlıkları da başladı. Günlük tüketimimiz olan meyve sebzenin yanı sıra kışlık için turşu, konserve, salça vb. yapabilmek için gerekli ürünlere bakıyorum. Ucuz olan meyve sebze de var pahalı olanda. Bütçemize göre alış veriş yapıyorum" dedi.

Pazar esnafı Ali Yılmaz ise mahsulün azalmaya başladığını kaydederek, "Satışlar hamdolsun idare eder durumda. Bu günlerde fiyatlar yavaştan yükselmeye başladı. Nakliye, komisyoncular en birinci sebep bir de yazın ortalarında ürünleri yanıkta vurdu." diye konuştu. - ERZİNCAN