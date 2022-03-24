Erzincan'da jeotermal saha ihale edilecek
AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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Erzincan'da 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası ihale edilecek.
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası ihale edilecek.
Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 3 yıllığına işletme ruhsatı alınabilecek jeotermal kaynak doğal mineralli su ruhsat sahası, açık teklif usulüyle kira ihalesine çıkarıldı.
Toplam 1987,92 hektar alandaki arama sahasının ihalesi, 6 Nisan saat 10.30'da Erzincan İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonu'nda yapılacak.
AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi