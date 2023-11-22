Erzincan'da her hafta sektör toplantıları düzenlenecek

Erzincan'da her hafta salı günü sektör toplantıları yapılacak. Toplantılar, sektörün durumu, problemler ve çözüm yolları hakkında görüş alışverişi yapmak amacıyla düzenleniyor. İlk toplantıda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu fırıncılarla bir araya geldi.

Erzincan'da her hafta salı günü sektör toplantıları yapılacak.

Sektörün geldiği durum, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, sektörün problemleri ve çözüm yollarıyla ilgili tarafların görüşlerini almak amacıyla düzenlenecek olan bu toplantıların ilkinde Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu fırıncılarla bir araya geldi.

Erzincan İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Erzincan'ın tarım, hayvancılık, doğa sporları, turizm, hizmet sektörü ve daha pek çok alanda potansiyeli yüksek bir il olduğunu belirten Vali Aydoğdu, "İlimizin her alanda daha iyi noktalara gelmesi için devlet millet el ele vererek ve hiç kimseyi ötekileştirmeden hep birlikte var olan sorunları problemleri çözmenin gayreti içerisinde olacağız. Bugün fırıncılarımız ile bir araya geldik, taleplerinizi sorunlarınızı dinliyoruz. Beraber istişare ediyoruz. Çözüm yolları arıyoruz. Bu toplantılarımız her hafta salı günü farklı sektör temsilcileri ile devam edecek. Eğer bir sorun varsa bunu nasıl çözebiliriz diye birlikte değerlendirerek çözüm yollarını arayacağız" dedi.

Konuşmasının devamında, esnafların da kullanımına açık olacak bir portal hazırlandığını belirten Vali Aydoğdu, "Esnaflarımız aradıkları özelliklere sahip çalışan bilgilerini bu portal üzerinden sisteme girecekler. İş-Kur Müdürlüğü kayıtlarında bu işe uygun iş arayan kişi varsa gerekli yönlendirme yapılacak. Yoksa, aranan mesleklere göre ilgili birimlerimizce kurslar açılarak, gerekli sertifikalandırmalar yapılacak" dedi

Toplantıda söz alan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ve fırın işletmecileri, sektöre ilişkin talep ve sorunları dile getirerek, bu toplantıyı düzenlediği ve kendilerini dinlediği için Vali Aydoğdu'ya teşekkür ettiler.

Düzenlenen toplantıda, sektördeki maliyetler, istihdam, kalifiye çalışan sıkıntısı, fırınların haftada bir gün tatil olması, sektörlere göre iş forması uygulaması ve dile getirilen konular görüşülerek karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Birlik Başkanı Bedir Limon, ilgili kurum müdürleri, oda başkanları ve fırıncı esnafı katıldı. - ERZİNCAN