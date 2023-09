Erzincan'da Her Hafta Kurulan Bitpazarında Uygun Fiyatlı Eşyalar Bulunuyor

Erzincan'da her hafta pazartesi günü kurulan halk arasında bitpazarı olarak anılan pazarda uygun fiyata her türlü eşya bulunuyor. İhtiyaçlı vatandaşların ilgi gösterdiği ikinci el pazarında her şey 3'te bir fiyatına satılıyor.