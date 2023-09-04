Erzincan'da hareketli semt pazarı

Erzincan'ın en eski alışveriş merkezlerinden Buğday Meydanı'nda kurulan semt pazarında yerli ürünlere yoğun ilgi gösteriliyor. Yerli sebze, meyve ve diğer ürünlerin satışının yapıldığı pazarda, domates en çok tercih edilen ürün olurken, Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin üzümü de büyük ilgi görüyor.

Erzincan'da pazartesi günleri Buğday meydanında kurulan semt pazarında hareketlilik yaşanıyor.

Erzincan'ın en eski alışveriş merkezlerinden Buğday Meydanına kurulan semt pazarına akın eden vatandaşlar tezgahları süsleyen yerli ürünlere rağbet gösteriyor. Köylerden gelen yerli ürünlerin sergilendiği Buğday Meydanında, dağlarda yetişen meyvelerin tezgahlarda yerini almasıyla ilgi daha da büyük oluyor.

Yerli sebze ve meyvenin yanı sıra kızılcık, karadut, dut kurusu, kayısı kurusu, pestil, pekmez, bal başta olmak üzere çeşitli yerli ürünlerin satışının yapıldığı Buğday Meydanına vatandaşlar ilgi gösteriyor.

'Salçalık domatese rağbet arttı'

Pazarda en çok satışı gerçekleşen ürün domates oldu. Salça ve menemen yaparak kışa hazırlanan vatandaşlar domatesi kasa işi 5 ila 7 lira arasında alıyor. Öte yandan pazarda, dolmalık biber 20 TL, salata 10 TL, kapya biber 25 TL, bamya 150 TL, fasulye 50-70 TL, soğan ve sarımsak 15 TL, patates TL, 15-20 TL, karpuz 7,5 TL ve kavun 15 TL'den alıcı buluyor.

'Cimin üzümü tezgahları süslüyor'

Erzincan ekonomisine katlı sağlayan Üzümlü ilçesinde yetiştirilen tescilli Cimin üzümü de tezgahları süslüyor. Siyah rengi ve puslu yapısıyla tanınan eski adı 'Cimin' olan Üzümlü ilçesinin güney kısımlarındaki asırlık bağlarda olgunlaşan siyah üzümün ilk ürünleri Erzincan'daki tüketiciye 50 TL'den sunuluyor. Üzüm fiyatının ilerleyen haftalarda ürünlerin artmasıyla düşmesi bekleniyor. - ERZİNCAN