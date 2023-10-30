Erzincan'da Hamsi Bolluğu: Kilosu 50 Liradan Alıcı Buluyor

Erzincan'da balık sezonunun açılmasıyla birlikte hamsi tezgahlarında bolluk yaşanıyor. En çok tercih edilen tür olan hamsi, kilosu 50 liradan alıcı buluyor. Balıkçılar ve vatandaşlar, fiyatların daha da düşmesini umut ediyor.

Bu yıl bol olarak avlanan hamsi, Erzincan'da kilosu 50 liradan alıcı buluyor.

Erzincan'da balık sezonunun açılması ile birlikte hareketli günler yaşanırken hamsi tezgahlarında bolluk yaşanıyor. En çok tercih edilen türün hamsi olduğu tezgahlarda kilosu 50 liradan alıcı buluyor.

Uzun yıllardır balıkçılık yapan Eser Demir, hamsinin bu sezon bol olduğunu belirterek, "Tezgahlarda çeşit çeşit balıklar yerini aldı. Biraz daha iyi devam eder böyle. İnsanlar rahat rahat yiyor. Sezon boyunca fiyatlarda da düşme oluyor. Şuan hamside bolluk yaşanıyor. Tezgahlarımız dolu dolu. Hamsi bu sene hem bol hem boyutu iyi" dedi.

Bu sezon ilk hamsi alış verişini yaptığını kaydeden Çağrı Yücel isimli vatandaş ise, "Fiyatlar daha da düşer diye umuyoruz. Hamsi şuan çok iyi gidiyor. Zaten hamsi diğer balık türlerinden farklı. Pişirirken de yağda ya da fırında çeşitli yöntemleri var. Balık her derde deva. Kışın hastalıklardan korunmak için de bire bir. Bizim ailecek tercihimiz genelde hamsiden yana oluyor" diye konuştu. - ERZİNCAN