Erzincan'da Gıda İşletmelerine Denetim

Erzincan'da İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları çerçevesinde yapılan denetimlerde, işletmelerin kayıt belgeleri, ürünlerin saklama şartları ve hijyen şartları kontrol ediliyor.

Erzincan'da İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentteki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın talimatları çerçevesinde yıl içerisinde yapılan rutin denetimler aralıksız devam ediyor. Son olarak, Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince ilçede faaliyet gösteren lokanta, restoran, kafeterya gibi toplu tüketim yerleri başta olmak üzere tüm gıda işletmelerinde denetimler yapıldı. Denetimlerde, işletmelerin kayıt belgeleri, ürünlerin saklama şartları ve son tüketim tarihleri kontrol edildi. Denetimlerde ayrıca işletmelerin asgari teknik ve hijyen şartlarına uygunluğu da incelendi. Eksiklik tespit edilen işletmelere idari işlem uygulandığı bildirildi. - ERZİNCAN