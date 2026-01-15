Haberler

Engelsiz Nefes Evi Projesi için protokol imzalandı

Engelsiz Nefes Evi Projesi için protokol imzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da 'Engelsiz Nefes Evi Projesi'nin protokol imza töreni, Vali Hamza Aydoğdu öncülüğünde gerçekleştirildi. Proje, zihinsel engelli bireylere yönelik sosyal destek hizmetleri sunmayı amaçlıyor.

Erzincan'da "Engelsiz Nefes Evi Projesi"nin protokol imza töreni, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında gerçekleştirildi.

Törene; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ile ilgili birim amirleri katıldı.

Törende konuşan Vali Aydoğdu, projenin toplam 14 milyon 500 bin TL bütçeyle hayata geçirileceğini belirterek, bütçenin yüzde 60'ının KUDAKA, yüzde 40'ının ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanacağını ifade etti. Projenin Erzincan'a hayırlı olmasını dileyen Vali Aydoğdu, en kısa sürede uygulamaya geçileceğini söyledi.

Engelsiz Nefes Evi'nin zihinsel engelli bireyler ve aileleri için önemli bir sosyal destek modeli olacağını vurgulayan Vali Aydoğdu, merkezin 19 yaş ve üzeri bireylere gündüzlü hizmet vereceğini, günlük ortalama 30 zihinsel engelli bireyin kişisel ve mesleki gelişimlerinin destekleneceğini kaydetti.

Merkez bünyesinde kurulacak atölyelerde yaşam becerileri, kişisel bakım, ahşap oyuncak yapımı, seramik, resim, müzik ve spor gibi birçok alanda eğitimler verileceğini belirten Vali Aydoğdu, bu çalışmalarla engelli bireylerin sosyalleşmelerinin ve özgüven kazanmalarının hedeflendiğini dile getirdi.

Projenin, engelli bireylerin yanı sıra aileleri için de önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Vali Aydoğdu, özellikle bakım sorumluluğunu üstlenen aile bireylerinin psikolojik destek alabileceklerini ve kendilerine zaman ayırma imkanı bulacaklarını söyledi.

Engelsiz Nefes Evi Projesi'nin Erzincan'a hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Mahkemede ortalık karıştı! Mert Hakan'ın fotoğrafını çekti, Galatasaraylı yöneticinin telefonuna el kondu

Mert Hakan'ın fotoğrafını çeken G.Saraylı isim ortalığı karıştırdı
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Beşiktaş'ta veda: 1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı

1 dakika bile oynayamadan ikinci kez takımdan yollandı
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler