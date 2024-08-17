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Erzincan'da Ekşi Su Talebi Arttı

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Erzincan'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu talebi arttı. Fabrika günlük üretimini artırarak talebi karşılamaya çalışıyor. Ekşi su çeşitleri yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Erzincan'da üretilen ve bölgede "ekşi su" olarak adlandırılan maden suyuna yüksek seyreden hava sıcaklığı nedeniyle talep arttı.

Erzincan Belediyesince 1932'de üretimine başlanan ve çevre illere gönderilen Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu tüketiminde, artan hava sıcaklığı yüzünden artış yaşandı.

Kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta Ekşisu Mesire Alanı'ndan çıkan Ekşisu Erzincan Bögert Doğal Maden Suyu, 5 yıllık aranın ardından tekrar üretilmeye başlandı.

Yoğun talep nedeniyle iki vardiya şeklinde çalışmaya başlanan fabrika, günlük üretimini 100 binden 250 bin şişeye çıkardı.

Hazmı kolaylaştıran, mineral ve tuz kaybını kısa sürede gideren "ekşi su", "sade", "limonlu", "elmalı" ve "nar" türleriyle yurt içindeki çeşitli şehirlerin yanı sıra yurt dışına da gönderiliyor.

Sodalar ihraç ediliyor

Erzincan Bögert Maden Suyu Fabrikası Müdürü Kenan Çeribaşı, AA muhabirine, artan sıcaklarla maden suyuna yoğun talep aldıklarını söyledi.

Gelen talebi karşılamakta zaman zaman zorlandıklarını aktaran Çeribaşı, yaz sezonunda satışların zirveye çıktığını anlattı.

"Sürekli stoklu çalışmamıza rağmen yine de talebi karşılamakta zorlanıyoruz. Yurt içi ve dışında pazarlama ağımızı genişletmiş durumdayız. Yeni ürünlerimiz ile Erzincan ve dışına hizmet vermekteyiz." diyen Çeribaşı, Erzincan'ın bu özel içeceğini vatandaşlara ulaştırmanın gayreti içinde olduklarını belirtti.

Yeni ihracat rotaları belirlediklerini dile getiren Çeribaşı, şöyle devam etti:

"İlk olarak limonla başlamıştık akabinde ürünlerimize elma ve nar eklendi. Nasip olursa ağustos ayı sonuna kadar mandalinayı da ürün yelpazemize eklemiş olacağız. Yurt dışında şu anda mevcutta Arabistan ve İsviçre ile çalışıyoruz. Almanya, Ürdün, Libya ve Dubai gibi ülkelerle görüşmelerimiz devam ediyor. Çok yakın zamanda bu ülkelere de sevkiyatlarımızı başlatmış olacağız."

Maden suyu vücudun mineral ihtiyacını karşılıyor

Maden suyunun sağlık açısından da önemine değinen Çeribaşı, şunları kaydetti:

"Günde 2 şişe Erzincan Bögert Maden Suyu içen bir insan günlük mineral ihtiyacını buradan karşılamış oluyor. Özellikle magnezyum, kas yapısı ve vücut ağrıların giderilmesi için çok önemli bir mineral. Kas yapısını desteklemesinden dolayı yazın özellikle bu mineral çok fazla tüketiliyor. Ürettiğimiz limonlu maden suyu ise içinde barındırdığı minerallerin yanında C vitamini deposu olması sebebiyle insanlara şiddetle tavsiye ediyoruz."

Doğal maden suyu için de Ekşisu Mesire Alanı'na geliyorlar

Fabrikanın bulunduğu bölgedeki Ekşisu Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar da çeşmelerden akan doğal maden suyundan alıyor.

Ziyaretçilerden Yusuf Mermer, maden suyunun insan sağlığı için önemli olduğunu belirterek "Özellikle yaz aylarında ve ramazanda şifa kaynağı olduğu için buraya geliyoruz. Yaz aylarında özellikle vücudun çok fazla terlemesi ile birlikte su kaybı oluyor. Burada çıkan maden suyu vücudun kaybolan mineral ihtiyacını karşılıyor." dedi.

İstanbul'dan gelen Emsal Gençalp "ekşi suyun" vazgeçilmez yerlerden biri olduğunu belirterek, Erzincan için burasının ayrı bir öneminin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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