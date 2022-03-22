Erzincan'da ekmeğe zam: 3 TL oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzincan'da ekmeğe zam: 3 TL oldu

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Erzincan'da ekmeğe zam: 3 TL oldu

Erzincan'da 200 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 3 TL oldu.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 200 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 3 TL oldu.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan'da 200 gram ekmek fiyatı 3 TL olarak belirlendi.

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince 18.03.2022 tarih ve yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;

200 gr. Somun Ekmek 3.00 TL

300 gr. Tekli Sade Pide 5.00 TL

300 gr. Yumurtalı Susamlı Pide 7.00 TL

120 gr. Tandır Ekmeği 2.50 TL

80 gr. Simit 3.00 TL

80 gr. Poğaça 3.00 TL

70 gr. Börek 3.00 TL

270 gr. Mercan Ekmeği 4.00 TL - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Lirası, Erzincan, Ekmek, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title