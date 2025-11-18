Erzincan'da Ekim Ayı Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 82 Bin 645 Oldu

Erzincan'da ekim ayı itibariyle trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 645 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Ekim ayında Türkiye genelinde 178 bin 481 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %49,1'ini otomobil, %34,5'ini motosiklet, %11,4'ünü kamyonet, %2,1'ini traktör, %1,8'ini kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %9,1 azaldı

Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre kamyonette %18,3, otomobilde %9,0, kamyonda %7,1, traktörde %3,9 artarken minibüste %44,2, motosiklette %30,8, otobüste %19,0 ve özel amaçlı taşıtta %12,0 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %14,8 azaldı

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta %47,1, kamyonette %19,0, otomobilde %17,4, kamyonda %12,6 artarken motosiklette %42,3, traktörde %37,4, minibüste %11,9 ve otobüste %5,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 33 milyon 193 bin 636 oldu

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,6'sını otomobil, %21,1'ini motosiklet, %14,7'sini kamyonet, %6,9'unu traktör, %3,1'ini kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekim ayında 981 bin 225 adet taşıtın devri yapıldı

Ekim ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,0'ını otomobil, %14,9'unu kamyonet, %9,8'ini motosiklet, %3,2'sini traktör, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Ekim döneminde 1 milyon 937 bin 161 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %10,8 azalarak 1 milyon 937 bin 161 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %63,5 artarak 43 bin 823 adet oldu. Böylece Ocak-Ekim döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 893 bin 338 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %46,3'ü benzin yakıtlıdır

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin %46,3'ü benzin, %26,5'i hibrit, %16,9'u elektrikli, %9,1'i dizel ve %1,2'si LPG yakıtlıdır. Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 117 bin 983 adet otomobilin ise %32,9'u dizel, %30,8'i benzin, %30,5'i LPG, %3,6'sı hibrit ve %1,9'u elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen 3 otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

Ocak-Ekim döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin %30,0'ı 1300 ve altı, %23,1'i 1401-1500, %10,9'u 1501-1600, %10,6'sı 1301-1400, %8,0'ı 1601-2000, %0,5'i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Ekim döneminde kaydı yapılan otomobillerin 351 bin 604'ü gri renklidir

Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 877 bin 251 adet otomobilin %40,1'i gri, %24,8'i beyaz, %13,4'ü siyah, %11,8'i mavi, %4,5'i yeşil, %3,7'si kırmızı, %0,7'si kahverengi, %0,6'sı sarı, %0,4'ü turuncu ve %0,1'i diğer renklidir. - ERZİNCAN