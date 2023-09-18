Erzincan'da Cimin üzümü hasadında rekolte düşüklüğü yaşandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen Cimin üzümünün hasadına başlandı. Ancak bu sene yaşanan yoğun yağışlar ve sel nedeniyle rekolte düşüklüğü yaşandı. Cimin üzümünün kilosu 60 liradan satışa sunuluyor.

Erzincan'da bu sene yaz ayı sonlarına doğru gerçekleşen yoğun yağışlar ve Üzümlü ilçesinde 29 Ağustos'ta meydana gelen sel ve su baskınları nedeniyle bugünlerde hasadına başlanan tescilli Cimin üzümünde rekolte düşüklüğü yaşandı. Cimin üzümünün kilosu 60 liradan satışa sunuluyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yetişen yörenin tescilli ürünlerinden Cimin üzümünün hasadına başlandı. Kentin önemli gelir kaynakları arasında yer alan ve yaklaşık 8 bin 650 dekar alanda yetiştirilen sofralık siyah üzümün bu sene rekoltesi düştü.

Kendine has tadıyla sofralık olarak talep gören Cimin üzümü, ince kabuğu ve iri tanelerinin yanında şeker oranının düşük olması dolayısıyla da tercih ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarında kentin bağlarında başlayan hasat mesaisinde üreticiler, narin yapısıyla meyvesine fazla dokunmadan topladıkları üzümleri kasalara doldurup satışa hazır hale getiriyor. Bu sene yağışlar nedeniyle hastalık vuran ve rekolte kaybı olan Cimin üzümü, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nin yanında Türkiye'nin farklı illerine satılıyor. Bugünlerde hasadına başlanan yöreye özgü üzümün kasıma kadar satışının devam ettiği belirtildi.

Üzümün hassas yapısı gereği çok fazla dokunmadan hasat yaptıklarını ifade eden üretici, Cimin üzümünün aroması, iriliği, sululuğu ve sağlık yönüyle de her zaman ilgi gördüğünü söyledi.

Cimin üzümü hasadı yapan bir üretici, "Şeker hastaları üzümümüzü şeker oranı düşük olduğu için yiyebiliyor. Hasat ettiğimiz üzüm beğenilen ve tutulan bir üzüm, bu nedenle talep oluyor. Bu üzümü yiyen herkes çok beğeniyor. Kabuğu ince ve mayhoş bir tadı var. Erzurum, Trabzon, Ordu, Rize ve Giresun gibi illere sevkini yapıyoruz. Bu sene sağanak yağış ve sel dolayısıyla rekolte düştü. Yağışın olmadığı zaman üzümlerimizde çatlama ve benzeri zararlar olmazdı. Cimin üzümü başka bölgelerde yetişmiyor, kabuğu ince ve mayhoş bir tadı var. Bu sene kilosu 70'den başladı şimdi 60 lira civarında satılıyor" diye konuştu. - ERZİNCAN