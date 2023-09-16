Erzincan'da Cimin Üzümü Hasadı Başladı

ERZİNCAN ekonomisine katlı sağlayan coğrafi işaret belgeli 'Cimin Üzümü'nün hasadı başladı. Hava şartlarına göre ekim ayı sonuna kadar hasadın devam ettiği üzüm, 50 TL ile 70 TL'den satılıyor.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde 8 bin 650 dekar bağda yılda üretimi yapılan cimin üzümünün hasadı başladı. Sofralık çekirdekli siyah üzüm sınıfındaki coğrafi işaret belgeli Cimin üzümünde yağışlar sebebiyle verimde düşüklük yaşanıyor. Hava şartlarına göre ekim ayı sonuna kadar hasadın devam ettiği üzüm, 50 TL ile 70 TL'den satılıyor. Üzümlü Ziraat Odası Başkanı Mahmut Karakelle, geçen yıllara göre rekolte düşük. Enflasyon oranlarına bakılırsa bu sene fiyatlar da düşük. İlk çıkan ürün biraz pahalı olduğu için insanlar devamlı bu fiyattan satılacak. Ama ilerleyen günlerde fiyatlar 15 liraya kadar düşecek. Bundan dolayı da üretici ürün alıyor ama para kazanamıyor. Aşırı yağışlar sebebiyle verimde düşüş olduğunu belirten üretici Mehmet Canbaba (65), "Üzümlerin kalitesi güzel ama rekolte düşük. Geçen seneki rekolteye göre bu sene ki rekolte düşük. İhtiyaca cevap veremiyoruz. Bugün Erzurum'dan 100 kasa üzüm istiyor, gönderemiyoruz. Burada halde ki arkadaşlar istiyor, veremiyoruz. Bizim üzümü Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kars, Erzurum, Iğdır, Karadeniz'de Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt'a üzüm gönderiyorduk ama bu sene yetersiz. Türkiye'de patentli tek üzüm. Aroması hoş. Rivayete göre şeker hastalarına iyi geldiği söyleniyor. Ben şeker hastasıyım. Bir salkım yiyorum. Aroması güzel. Tadı güzel, sofralık" diye konuştu.(DHA)