Üye Girişi
Haberler

Erzincan'da Büyükbaş Hayvan Yetiştiricilerine Destek Başvuruları Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler için buzağı/malak desteklemesi başvurularının başlayacağını duyurdu. Başvurular 2 Eylül'de başlayacak ve 2 Aralık'ta sona erecek.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler için buzağı/malak desteklemesi başvurularının başlayacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılığın geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin artırılması, yerli hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi, kayıtların güncel tutulması, hayvan hastalıklarıyla mücadele ve sağlıklı hayvansal üretim için yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla uyguladığı buzağı/malak desteklemeleri için başvurular 2 Eylül'de başlayacak.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda başvurulan 2 Eylül 2024 günü başlayacağı ve 2 Aralık 2024 tarihinde sona ereceği duyuruldu. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle: "2024 Yılı Buzağı/Malak Desteklemesi Müracaatları 02 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olup 02 Aralık 2024 tarihinde son bulacaktır. Yetiştiricilerimizden yetiştirici/üretici örgütlerine üye olanlar üye oldukları yetiştirici/üretici örgütlerine, yetiştirici/üretici örgütlerine üye olmayan yetiştiricilerimiz bağlı bulundukları İl/İlçe tarım ve orman müdürlüklerine yukarıda belirtilen tarihler arasında başvurmaları önemle duyurulur." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

erzincan Ekonomi Aralık Eylül Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Amedspor puan durumu ne, kaçıncı sırada? Metroda toka satan çocuğu döven kim, yakalandı mı? 29-30 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Karatay, Selçuklu elektrik kesintisi 29-30 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Kepez, Konyaaltı elektrik kesintisi 29-30 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yavuzeli, Şehitkamil, Şahinbey elektrik kesintisi listesi 30 Ağustos yollar kapalı mı? 30 Ağustos hangi yollar kapalı? #129300 29-30 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Akhisar, Salihli, Alaşehir elektrik kesintisi 29-30 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Buca, Bornova elektrik kesintisi MasterChef 29 Ağustos Perşembe kural ihlali yapan kim, kimin tabağından kılçık çıktı? 29-30 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Pendik, Sarıyer, Ataşehir elektrik kesintisi Türkiye İzlanda maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye İzlanda maçı ne maçı? Galler Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? Galler Türkiye maçı ne maçı? 29-30 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Yenimahalle, Mamak, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 29-30 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Trabzonspor St Gallen maçını hangi kanal veriyor? (ŞİFRESİZ) Trabzonspor St Gallen Konferans Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Balıkesir (Bandırma-Burhaniye) 30 Ağustos konserleri ne zaman saat kaçta? "Ücretsiz" Demet Akalın, Merve Özbey, Feridun Düzağaç konseri ne zaman? 30 Ağustos ulaşım ücretsiz mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı köprüler ücretsiz mi?
title