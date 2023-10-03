Erzincan'da aileler meşe odunundan mangal kömürü üretiyor

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Karacalar köyünde Mardin'den gelen aileler, yaktıkları meşe odunundan elde ettikleri mangal kömürü ile geçimlerini sağlıyor. Bin bir emekle toplanan odunlar yaklaşık 1 aylık süre sonunda mangal kömürüne dönüşüyor. Yılda 40 tona yakın mangal kömürü üreten aileler, çuvallanan kömürleri 13 TL'den satışa sunuyor.

ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesi Karacalar köyüne Mardin'den gelen onlarca aile yaktıkları meşe odunundan elde ettikleri mangal kömürü ile geçimlerini sağlıyor. Bin bir emekle toplanan odunlar yaklaşık 1 aylık süre sonunda mangal kömürüne dönüşüyor.

KOLUSU 13 LİRA

Erzincan merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Karacalar köyünde dağlık ve ormanlık alanda Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen alanlarda günün ilk ışıklarıyla toplanan odunlar bir alanda küçük tepecikler hainde dizildikten sonra üzeri saman ve toprakla kapatılarak yakılıyor. İçten içe yanan odunlar yaklaşık 1 aylık bir süreçten sonra mangal kömürüne dönüşüyor. Mangal kömürüne dönen meşe odunları daha sonra çuvallanarak satışa hazır hale getiriliyor. Çuvallanan kömürlerin kilogramı 13 TL'den satışa sunuluyor.

YILDA 40 TONA YAKIN MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETİYORLAR

Mardin'den ailes ile gelerek meşe odunlarından mangal kömürü yapan Mehmet İnce (45), Devletin izin verdiği ağaçları kesip yolun kenarına getiriyoruz. Römorklara doldurup ocaklara getiriyoruz. Üzerini saman ve toprakla örtüp ateşliyoruz. 15-20 gün ateşte kalıyor. Bu şekilde içten içe yanıyor. Yıllık 30-40 ton üretim yapıyoruz. Antep, Mersin buralara gönderiyoruz. Nereden istenirse oraya gönderiyoruz. Çoluk çocuk hep bu dumanın içinde yaşıyoruz. Çok zor. Ne gecemiz ne de gündüzümüz var diye konuştu.

OKUMAK İSTERDİM

Ailesi ile kömür yapımında çalışan 18 yaşında ki Sümeyye Demir ise Her sabah erken uyanırız. Kömür varsa kömürü çıkarıyoruz. Sonra soğuyor. Ben, kardeşlerim ve babam dolduruyoruz. Doldurduğumuz çuvalların ağızlarını dikişliyip kapatıyoruz. Çuvalla işlerimiz bittikten sonra marsıkları toplayıp samanlıyıp, topraklayıp onları da ateşe atıp ateşliyoruz. Sonra işimiz bitiyor. Onların çıkmasını bekliyoruz. Zor bir yaşantımız var. 18 yaşındayım ama gençliğimi yaşayamadım. Ben de arkadaşlarım gibi okulda olmak onlar gibi çantamın sırtımda olmasını isterdim dedi. (DHA)