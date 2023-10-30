Erzincan'da 96 Bin 870 Dekar Tarım Arazisi Sulama Projesi Başlatılıyor

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'da Turnaçayı Barajından sağlanacak su ile 96 bin 870 dekar tarım arazisinin su ile buluşacağını duyurdu.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan'da Turnaçayı Barajından sağlanacak su ile 96 bin 870 dekar tarım arazisinin su ile buluşacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan'ımızda 96 bin 870 dekar tarım arazisini su ile buluşturuyoruz. Turnaçayı Barajı'ndan sağlanacak suyun Erzincan'ın bereketli toprakları ile buluşturulacağı 2,7 milyar TL sözleşme bedelli 'Çayırlı Sulaması 1'inci Kısım' inşaat çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı, Uğurlu Olsun" ifadelerine yer verdi.