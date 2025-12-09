Haberler

Erzincan'ın vergi borçluları açıklandı

Erzincan'ın vergi borçluları açıklandı
Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devletin 5 milyon lira üzerinde vergi borcu olan mükellefleri Aralık ayında açıklayacaklarını duyurdu. Erzincan'da vergi borçlularının isimlerinin yer aldığı liste vergi dairelerinde yayımlanmaya başladı. Listede 10 mükellef bulunuyor ve toplam borç miktarları dikkat çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, devlete 5 milyon liranın üzerinde vergi borcu olanları Aralık ayında açıklayacaklarını duyurmuştu. O listeler yayımlandı.

Erzincan'da da 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin yer aldığı liste, Erzincan Defterdarlığı Fevzipaşa Vergi Dairesi girişindeki panoya asıldı.

Kamuoyunda "vergi yüzsüzleri" olarak bilinen, devlete 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu ve cezası bulunan mükelleflerin isimlerinin yer alacağı listeler, vergi dairelerinde 1-15 Aralık tarihleri arasında yayınlanmaya başlarken, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde de 16 Aralık ile 30 Aralık tarihleri arasında açıklanacak. Vatandaşlar Erzincan'da 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu bulunan isimleri merak ederek, listeden izlerken, listede 10 mükellefin bulunduğu gözlendi.

Erzincan'ın vergi borçluları;

Prokom Mmadencilik Otomotiv İnşaat Elektrik Üretim (Tehlikesiz atıkların düzenli veya kalıcı olarak depolanması) 35 milyon 502 bin 917, 61

Tahsin Yalçın İnş. Ticaret ve Sanayi LTD Şirketi (İkamet amaçlı binaların inşaatı) Ahşap binaların inşaatı hariç 29 Milyon 552 bin 307, 60

Erzincan Zirve Kağıt Karton Elektirik Üretim Sanayi TİC. A.Ş (Kağıt ve mukavva imalatı) 19 Milyon 853 bin 449, 23

Coşkun Yorulmaz (Hububat, un ve zahire ürünleri perakende ticareti) bulgur, pirinç, mısır vb. 17 Milyon 922 bin 664,57

Ferdi Demirci (Plastik sofra mutfak ve diğer ev eşyası ile tuvalet eşyası toptan ticareti) 11 milyon 854 bin 352,91

Demircioğulları ALM Gıda Pls. İnş. Mak. İth. Sn. Tc. (Plastik ambalaj malzemeleri imalatı) 11 Milyon 570 bin 609, 29

Mahdı Dızmarı ( Başka yerde sınıflandırılmamış gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) Tanzim satış 9 milyon 978 bin 762,12

Abdulbaki Uzun (Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti) 6 milyon 158 bin 079,90

Eshghalı Jafar Zadeh ( Başka yerde sınıflandırılmamış gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) Tanzim satış 5 milyon 614 bin 363,74

Hamıd Mohtasham ( Başka yerde sınıflandırılmamış gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret) Tanzim satış 5 milyon 594 bin 598,41. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
500
title