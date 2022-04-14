Erzincan Belediyesine öğrencilerden ulaşım zammı tepkisi

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 4 ay içerisinde 3 kez şehir içi toplu ulaşıma zam yapılması üniversite öğrencileri tarafından sosyal medya üzerinden protesto edildi.

Erzincan'da geçtiğimiz hafta içerisinde şehir içi toplu taşıma ücretlerine yılbaşından buyana yapılan üçüncü zamma üniversite öğrencileri tepkisiz kalmadı.

Erzincan Belediyesi Özel Halk Otobüsü Ücret Tarifesine göre vatandaşlar artık 6,50 TL ödeyecek. SS 23 Nolu Erzincan Kent İçi Ulaşım Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından alınan karar ile Tam bilet Can Kart ücreti 5,50 TL, nakit ise 6,50 TL oldu. Öğrenci bilet Can Kart ücreti 4,50 TL, nakit ise 6,50 TL oldu.

4 ayda 3'üncü zamma sosyal medyadan tepki yağıyor. Öğrenciler, yeni zamlarla, ocak ve mart ayından sonra üçüncü kez zam yapan Erzincan Belediyesi'ne seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. Öğrenciler, #ErzincanÖğrenciyeUlaşımdaKolaylıkSağla hashtagiyle sosyal medyadan yürüttükleri kampanyada, toplu taşıma araçlarının camlarına yapıştırılan, yeni zam tarifelerini gösteren ilanların fotoğraflarını paylaşıyor. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi