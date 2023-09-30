Erzincan Belediyesi, Kadınlara İstihdam Sağlayan Tekstil Atölyesi Kurdu

Erzincan'da belediye tarafından hayata geçirilen proje kapsamında kurulan tekstil atölyesinde, hem kadınlara istihdam sağlanıyor hem de personelin iş elbiseleri dikiliyor.

Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" (SOGEP) kapsamında hazırlanan projeyle, Erzincan Belediyesince Demirkent Mahallesi'nde geçen yıl 600 metrekare kapalı alanda tekstil atölyesi kuruldu.

Erzincan Belediyesince açılan kursa katılan 63 kadın da eğitimlerini tamamladıktan sonra çalıştıkları atölyede belediye personelinin iş elbiselerini dikmeye başladı.

Çeşitli alanlarda 50 makinenin bulunduğu atölyede çalışan kadınlar, günlük yaklaşık 500 parça iş elbisesi dikiyor.

Zabıta, itfaiye temizlik işleri, fen işleri park ve bahçeler, su ve kanalizasyon müdürlüklerine ait birimlerde çalışan belediye personeli için pantolon, tişört, polar, mont, yelek gibi iş elbiseleri atölyede özenle hazırlanıyor.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, AA muhabirine, KUDAKA desteğiyle kurdukları tekstil atölyesi sayesinde işçi sıkıntısı çeken organize sanayi bölgesindeki fabrikalara kalifiye eleman yetiştirerek istihdamı artırmayı amaçladıklarını söyledi.

İlk etapta eğitim vererek işe giriştiklerini dile getiren Aksun, ilk kursiyerlerin de burada çalışmaya başladığını belirtti.

Aksun, Tekstil atölyesini bir okul olarak gördüklerini vurgulayarak, "Bu sektörün şehirde yaygınlaştırılması gerekiyor. Çünkü en çok istihdam oluşturabileceğimiz alanlardan bir tanesi." dedi.

Farklı mahallelerde de atölye kurulacak

Atölyede tekstil eğitimi alan 63 kadının işe başladığını aktaran Aksun, şöyle devam etti:

"Burada, Erzincan Belediyesi bünyesindeki temizlik işleri personelimizden itfaiye erlerine, zabıtalardan güvenlikçilere kadar çalışanlarımızın iş elbiselerinin dikimini yapılıyor. Kaliteli kumaş ve dikimle insanımızın ihtiyacı olan iş elbiselerini hazırlıyorlar. Ayda yaklaşık 10 bin pantolon dikerek kendi giderlerini çıkarma gayreti içerisindeler. Çok kısa zamanda büyük mesafe aldığımız atölyemizi inşallah uzun vadede farklı mahallelerde de kurmak istiyoruz. Bu sektörü geliştirmeye, herkesin kendi yaşadığı alan içerisinde iş imkanı sunabilme kabiliyetini oluşturmaya çalışıyoruz."

Aksun, atölyede, personelin iş elbisesi dikimi haricinde de farklı üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Atölyenin fonksiyonel bir yapısının olduğunu aktaran Aksun, şunları kaydetti:

"Burası çeşitli üretimler yapılabilir kabiliyettedir. Onun için de eşofman takımından polarına kadar hepsini burada dikebilme şansları var. Arkadaşlarımız da çok kısa zamanda işi kavradılar. Buranın bir fabrikasyon olduğunu hep birlikte kısa zamanda müşahade ettik. Emekler için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu davranışlarını şehre yaygınlaştırmalarını, herkesin sabahleyin kalktığında bir işinin aşının olması için mücadele ettiğimiz bu alanda onların da desteğini her zaman yanımızda görmek istiyoruz."