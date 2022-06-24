Erzin ve Viranşehir bölgeleri için YEKA GES-4 yarışmaları 28 Haziran'da yapılacak - Haberler

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Erzin ve Viranşehir bölgeleri için YEKA GES-4 yarışmaları 28 Haziran'da yapılacak

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
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Erzin ve Viranşehir bölgeleri için YEKA GES-4 yarışmaları 28 Haziran'da yapılacak

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4'ün (YEKA GES-4) Erzin ve Viranşehir bölgelerindeki kapasite yarışmaları, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-4'ün (YEKA GES-4) Erzin ve Viranşehir bölgelerindeki kapasite yarışmaları, 28 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan duyuruda, 12 bölge için gerçekleştirilerek yarışmalar 13.30'da Bakanlığın 1 no'lu salonunda başlayacak.

YEKA GES-4 kapsamında, Erzin'de 2, Viranşehir'de 10 bölge için 11 yatırımcı yarışacak.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

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