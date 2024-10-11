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Erol Dağlıoğlu'ndan Yerli Güneş Hücresi İçin Süre Uzatma Talebi

Erol Dağlıoğlu'ndan Yerli Güneş Hücresi İçin Süre Uzatma Talebi
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Dağlıoğlu, güneş enerjisi yatırımlarında yerli güneş hücresi kullanımını zorunlu kılan tebliğin süresinin 2025 sonuna kadar uzatılması gerektiğini vurguladı.

Dağlıoğlu Enerji Yönetim Kurulu ve BTSO Enerji Konseyi Başkanı Erol Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın güneş enerjisi (GES) yatırımlarında yerli güneş hücresi kullanımını zorunlu kılan tebliğindeki süreyi, 2025 yılı sonuna kadar uzatma talebinde bulundu. Dağlıoğlu, mevcut projelerin uyum sağlaması için bu sürenin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın, GES yatırımlarında yerli üretim teşvikini ön plana çıkaran tebliğini desteklediğini belirten Dağlıoğlu, "Yerli hücre kullanımının zorunlu hale getirilmesi, ülkemiz ekonomisi ve üretim kapasitesinin artırılması adına önemli bir adımdır. Ancak, bu kararın hayata geçiş sürecinde yatırımcıların ve EPC firmalarının yeterli zamanı olmalıdır" dedi. Bakanlık, bu düzenlemeyi 28 Şubat 2025'e kadar erteleyerek yatırımcılara bir süre tanıdı. Fakat Dağlıoğlu, bu sürenin projeleri tamamlamak için yeterli olmadığını ifade etti.

Devam eden projelerin aksamaması ve yeni yatırımların yerli hücre şartına uyum sağlayabilmesi için tebliğin 2025 yılı sonuna kadar ertelenmesi gerektiğini savunan Dağlıoğlu, şöyle devam etti: "EPC firmalarının hazırlık süreci ve imalatların tamamlanması için daha fazla zamana ihtiyacı var. Süre uzatılmazsa hem firmalar hem de devam eden GES yatırımları ciddi şekilde etkilenecek. Üretim süreçlerinin aksamaması ve karbon ayak izinin azaltılması için bu süre çok kritik."

Erol Dağlıoğlu, GES yatırımı yapacak firmaların da yerli hücre kullanımını desteklediğini vurgulayarak, "Bu doğru bir karar. Yerli üretimin artırılması ülkemiz için stratejik öneme sahip. Ancak devam eden projelerin de önünü açmak gerekiyor" dedi. Bakanlığın bu konuda hassas davranacağına olan inancını dile getiren Dağlıoğlu, "Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır'ın, EPC firmaları ve yatırımcıların mağduriyet yaşamaması adına doğru adımlar atacağına inanıyoruz" diye ekledi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Teknoloji Politika Ekonomi Enerji Çevre Güneş

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