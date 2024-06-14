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Ergünbaş Group'tan Cezayir'e Yeni Yatırım

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Ergünbaş Group, pet geri dönüşüm tesisi ile Cezayir'deki yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Enerji ve su tasarrufu sağlayan geri dönüşüm yöntemi kullanan PET şişe geri dönüşüm tesisi saatte 40 bin pet şişeyi dönüştürecek.

Ergünbaş Group, bu yatırımının başlamasıyla birlikte, Cezayir'de PVC, PE, PP'nin ardından, yatırımlarına PET geri dönüşüm tesisini de eklemiş oldu.

ERGÜNBAŞ GRUP'TAN YENİ YATIRIM

Ergünbaş Group Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Ergünbaş; tesisin temelinin Eylül 2023'te atıldığını, 2024'ün üçüncü çeyreğinde devreye girecek olan 10.000 m2'lik Alger tesisi ile şirketin istihdam sayısının 450 kişiye çıkacağını belirtti. Türkiye - Afrika işbirliğinin önemli merkezlerinden biri olan Cezayir'de yeni istihdam alanlarının oluşturulmasına, geri dönüşüm inisiyatifine ve ülke milli servetinin korunmasına katkıda bulunulmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Ergünbaş Group'tan Cezayir'e Yeni Yatırım

Ergünbaş Group olarak, 73.000 m2'lik üretim kapasitemiz, sektörde lider ihracat hacmimiz ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz.

Her projede çalışanlarımızın katkısının değerini ve önemini çok iyi biliyoruz. Bu nedenle çalışanlarımıza, onların ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş ve bütünsel İnsan Kaynakları stratejisiyle yaklaşıyoruz. Ergünbaş kendini sürekli olarak yenileyen yaklaşımı ile kullandığı teknolojiye verdiği önemi insan kaynağına da vermektedir. Ergünbaş çatısı altında görev yapan kişiler sektörel kabiliyetlerini geliştirmenin yansıra tecrübelerini de bu büyük yapı ile birleştirerek sektörde birçok ilki hayata geçirme fırsatı yakalamaktadır.

Grup şirketleri genelinde çalışan memnuniyetine yönelik yapılan uygulamalarda elde edilen bulgularla çalışanların motivasyonlarının artırılması ve kuruma olan bağlılığın güçlendirilmesi için teşvik sağlanır.

Siz de birlikte çalıştığımız 600'den fazla mutlu personelimiz ile devam ettiğimiz bu süreçte günden güne büyüyen Ergünbaş ailesinin bir parçası olmak ve birlikte başarılara imza atmak istiyorsanız; kariyer.net veya Linkedin portalından ilanlarımızı takip ederek ya da aşağıdaki iş başvuru formunu doldurarak aday olabilirsiniz. Uygun görülen adaylar, İnsan Kaynakları ve bölüm yöneticileri tarafından yapılan online ve yüz yüze mülakatlar sonrası değerlendirilerek olumlu olan adaylara iş teklifinde bulunulmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi

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