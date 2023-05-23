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Ergene'de çiftçi toplantısı düzenlendi

Ergene'de çiftçi toplantısı düzenlendi

Ekonomi Haberleri

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi'nde çiftçilere yönelik toplantı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi'nde çiftçilere yönelik toplantı düzenlendi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Ahimehmet Mahallesi'nde çiftçi toplantısı düzenlendi. Mahalle muhtarları ve üreticilerin katıldığı toplantıda, ekimler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Hububatlarda genel durum, gübreleme, yem bitkileri ve ekimlerin artırılması, tarımsal destekler, hayvancılık, hayvan içme suyu gölet talepleri, sulama ile ilde uygulanan bakanlıkça desteklenen projeler hakkında genel bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıya, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal da katıldı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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